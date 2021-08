Freie Plätze bei den Waldwichteln

Die Waldwichtel, die am 1.9.21 um 10:00 Uhr bis ca. 11:30 Uhr in der Bolmke in Brünninghausen starten, suchen noch Verstärkung. Das Ev. Bildungswerk bietet den Kurs in Kooperation mit Querwaldein Dortmund an. Teilnehmen können Kinder im Alter von 1,5 bis 3 Jahren mit einer erwachsenen Begleitperson. Gemeinsam mit Edda, dem Eichhörnchen, wird mit allen Sinnen der Wald erforscht, nach Naturschätzen gesucht und Waldbewohner bestaunt.

Die Kursgebühr für 5 Treffen beträgt 56,- €. Der genaue Treffpunkt wird bei Anmeldung bekannt gegeben.

Zum Schutze der Kinder gilt für die erwachsenen Begleitpersonen die 3G-Regel.

Eine Anmeldung ist erforderlich:

Ev. Bildungswerk, Familienbildung

www.familienbildung-do.de oder

Tel. 0231 8494-404.