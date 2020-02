2020 ist ja bekanntlich ein Schaltjahr. Das Besondere an einem Schaltjahr ist, dass es eine Tag mehr hat. Statt 365 eben 366. Der Extra-Tag wird dem Februar zugeordnet und damit gibt es alle vier Jahre den 29. Februar, der in diesem Jahr auf einen Samstag fällt.

Der Stadtspiegel Menden möchte wissen: Was fangen Sie mit den 24 Stunden extra an? Nutzen Sie den Tag für "Das wollte ich schon lange erledigen", für eine Extra-Portion Wellness oder ist dieser Tag nichts Besonderes für Sie?

Wie feiern Sie?

Besonders ist der 29. Februar sicherlich für die Menschen, die genau an diesem Tag Geburtstag haben und somit eigentlich nur alle vier Jahre feiern können. Etwa fünf Millionen Menschen haben weltweit am 29. Februar Geburtstag, davon 55.000 Deutsche. Und auch hier ist der Stadtspiegel Menden neugierig. Feiern Sie wirklich nur alle vier Jahre, dann aber richtig? Oder legen Sie ihre Geburtstage einfach auf den 28. Februar oder 1. März? Oder haben Sie eine ganz besondere Art und Weise gefunden, mit dieser Situation umzugehen?

Wir freuen uns auf Ihre Antworten.

Mitmachen: