Star Wars ist am Sonntag (1.3.) wieder zu Gast im Zoo: „Möge die Macht mit dir sein“ heißt es dann, wenn Tiere aus dem Star Wars-Universum in den Zoo einziehen.

Von 10 bis 16 Uhr werden bei der Veranstaltung „Die Tiere im Star Wars-Universum“ Darth Vader & Co. wieder einen Abstecher in den Zoo machen. Wer in einem Star-Wars-Kostüm erscheint, erhält den ermäßigten Eintrittspreis.

Verschiedene Tiere aus den Star Wars-Filmen und -Serien werden in selbst gebauten Modelllandschaften im Regenwaldhaus zu sehen sein. Die beliebte Lichtschwert-Schule hat für die kleinen Zoo-Gäste geöffnet. Mitglieder des Fanclubs werden in originalgetreuen Kostümen auftreten. Mutige können sich mit Darth Vader fotografieren lassen.