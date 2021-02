Schüren: Die Sportvereine werden immer kreativer – so auch der Dortmunder Budo SV. e.V.

Normalerweise bietet der Dortmunder BSV sowohl mittwochs als auch freitags Judo-Training für Kids und Jugendliche im Alter von 4 bis 17 Jahre an.

Aufgrund der Corona-Pandemie und des damit verbundenen Lockdowns bietet der Dortmunder BSV derzeit gezielt Online-Judotraining an, um den Kids und Jugendlichen ein stückweit Alltag zu ermöglichen. Neben Dehn- und Stabilasationsaufgaben kommt der Spaß durch zahlreiche Spiele natürlich nicht zu kurz. Die Minis bekommen zusätzlich noch kreative Aufgaben, die sie zu Hause basteln oder malen können.

Zuletzt konnten die Kids eine selbstentworfene Schnitzeljagd auf dem Schulhof der Gerhard-Hauptmann-Grundschule absolvieren.

„Liebe Judo-Kids,

schon viel zu lange sitze ich hier in meinem Judoanzug und hoffe, dass wir uns alle bald wiedersehen können. Ihr fehlt mir alle! […]“

So beginnt der Brief, den Tiffy, das Maskottchen der Kids, gemeinsam mit Trainern Jessica, an die Kids geschrieben hat.

Tiffy hat einen Schatz für die Kids versteckt, jedoch zu allem Überfluss den Ort vergessen.

Sie hat sich viele Hinweise und Rätsel ausgedacht, die am Ende zum Schatz führten.

Die Schnitzeljagd beinhaltete kreative, sportliche und geistig herausfordernde Aufgaben.

Zu Beginn haben die Kids ein Kreuzworträtsel nach Hause geschickt bekommen. Das Lösungswort des Rätsel führte die Kids direkt zur Hintertür der Turnhalle.

Im Anschluss mussten sie z.B. das größte Spielgerät suchen, jeden Baum auf dem Schulhof berühren und den einen oder anderen Judo-Wurf machen.

Neben all den sportlichen Aufgaben durfte natürlich eine kreative Station nicht fehlen.

Aus Wolle und Perlen bastelten die Kids Freundschaftsarmbänder, die sie zum ersten Trainingstag mitbringen möchten.

„Die Schnitzeljagd war richtig toll. Es war auch richtig aufregend, aber auch ein bisschen kalt. Das Geschenk war auch toll!“, so die 7-jährige Lilli.

Das besondere an der Schnitzeljagd war, dass all die Stationen so gut versteckt waren, dass die Kids die Schnitzeljagd zu jeder Tageszeit absolvieren konnten – also ganz coronakonform.

„Es war mal etwas komplett anderes. Die Kids waren total glücklich und auch die Eltern freuten sich über eine schöne Abwechslung. Viele sagten sogar, dass die Kids schon lange nicht mehr so ethusiastisch und aufgeregt waren. Nebenbei konnten die Kids sich an der frischen Luft austoben und ganz spielerisch knifflige Aufgaben lösen. Dennoch hoffe ich, dass wir ganz schnell wieder ein Judotraining anbieten können.“, so Jessica, Trainerin der Minis.