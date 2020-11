Aplerbeck. Die Nachricht vom November-Lockdown für den Vereinssport erreichte die Mitglieder und Verantwortlichen der DJK Ewaldi völlig unvorbereitet. Damit die Sportgemeinschaft auch während der Zwangspause aktiv bleibt, hat der Verein einen neuen Online-Bereich auf seiner Webseite geschaffen. In der Rubrik FIT@home finden interessierte Sportler*innen ein abwechslungsreiches Bewegungsprogramm, das jede Woche um weitere Angebote ergänzt wird. Unter dem Namen „DJK Ewaldi TV“ hat der Verein zudem einen eigenen Youtube-Kanal ins Leben gerufen, über den Trainingsvideos und Livestreams aus dem Sportleben gesendet werden. Interessierte finden hier Sportübungen zum Mitmachen, die sich ganz einfach in den eigenen vier Wänden umsetzen lassen. Während es für die Erwachsenen Trainingsanleitungen in den Bereichen Funktionsgymnastik, Aerobic, Fatburner und Fitness gibt, können die jüngeren Sportler*innen an Kid-Dance-Choreografien teilhaben oder sich im Bereich Leichtathletik fit halten. Zudem hat die Schachabteilung eine Möglichkeit geschaffen, um Partien und Trainingseinheiten online auszutragen. Weitere Informationen zum Online-Angebot der DJK Ewaldi gibt es im Netz unter www.djk-ewaldi.de sowie dem Youtube-Kanal.