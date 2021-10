Nach einem bewaffneten Raubüberfall auf eine Tankstelle in Bodelschwingh am Montagabend (18.10.) sucht die Polizei Zeugen.



Ersten Zeugenangaben zufolge betrat der Täter gegen 21.20 Uhr die Tankstelle an der Deininghauser Straße/Ecke Schloßstraße. Sofort richtete er eine Schusswaffe auf den Mitarbeiter und begab sich zur Kasse. Dort forderte er den Mitarbeiter mit Handbewegungen auf ihm Bargeld herauszugeben.

Daraufhin flüchtete der Unbekannte mit der Beute in Richtung der Straße Zur Hunnenboke. Aus dieser Richtung hatte er demnach zuvor auch das Gelände betreten. Der Mann wird wie folgt beschrieben: ca. 180 cm groß, bekleidet mit einer schwarzen Jacke mit Kapuze und einer grauen Hose, maskiert mit einer schwarzen Maske, schwarzer Rucksack. Zeugen melden sich bei der Polizei unter Tel. 132-7441.