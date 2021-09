Kleine Wunden versorgen, Verbände anlegen, Verletzte betreuen, bis der Notarzt da ist? Alles kein Problem mehr für 8 Schülerinnen und Schüler unserer Schule, die an der Ausbildung zum Schulsanitäter teilgenommen haben. Sie wurden offiziell von Andrea Linden, Beauftragte des Malteser Hilfsdienstes, in den Schulsanitätsdienst aufgenommen. Die mehrtägige umfangreiche Ausbildung fand in den Ferien in den Räumlichkeiten der Martin-Luther-King-Gesamtschule statt und endete für alle erfolgreich mit der mündlichen und praktischen Prüfung. Während der praktischen Prüfung wurde z.B. ein Herzinfarkt simuliert. Die Prüflinge mussten die Notsituation erkennen, die hilfsbedürftige Person beruhigen und den Rettungsdienst verständigen. Außerdem mussten die angehenden Schulsanitäter zeigen, dass sie in der Lage waren, Schnittwunden zu versorgen und Wiederbelebungsmaßnahmen im Falle eines Atem- und Herzstillstandes durchzuführen. Ausgestattet mit dem nötigen Fachwissen, einem Sanitäts-Rucksack und ersten praktischen Erfahrungen werden die Schulsanitäter künftig ihren Mitschülern als Ersthelfer zur Verfügung stehen. Besonderes Lob und Anerkennung für die gezeigte Verantwortungsbereitschaft gab es von der Schulleiterin Jutta Espe. (lap/sea)