Die Musik kehrt zurück nach Huckarde. Am Sonntag (29.8.) stieg erstmals nach langer Corona-Zwangspause wieder ein Jazz-Frühschoppen im Veranstaltungszentrum Alte Schmiede. Und das war der Auftakt zu einer Reihe weiterer Veranstaltungen.

Der Vorstand der Interessengemeinschaft Huckarder Vereine (IHV) hat den Beschluss gefasst, Kultur- und Musikfreunden Angebote zu Konzerten in der Alten Schmiede für den Rest des Jahres 2021 zu machen mit einem aktuellen NRW-Hygienekonzept.

Erster Gast waren die "Dixie Tramps". Die Band bläst seit 40 Jahren echtes Louisiana-Feeling von der Bühne. spielen die populäre Jazzmusik der ersten Hälfte des letzten Jahrhunderts, machen aber auch vor bekannten Schlagern dieser Epoche nicht halt, die sie auf ihre ureigene Weise eingängig und humorig präsentieren.

Nächste Veranstaltungen



Weiter planen die Huckarder Vereine folgende Veranstaltungen: Am 17. Oktober ist Naldo's Jazzband zu Gasst in der Alten Schmiede, am 13. gastiert die Band Celtic Voyager mit Irish Folk-Rock und am 18. Dezember steigt in der "Schmiede" eine Schlagerparty mit der Diana-Stern-Band.

Der Jazz-Frühschoppen beginnt sonntags um 11.30 Uhr im Veranstaltungszentrum Alte Schmiede, Hülshof. Einlass ist um 10.30 Uhr. Der Eintritt kostet 14 Euro. Es gilt die 2-G-Regel (geimpft - genesen).