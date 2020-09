Schon länger fiel der CDU Huckarde auf, dass die Beleuchtung an der Säule auf dem Marktplatz Huckarde defekt ist. Die Beleuchtung der Säule ist Teil der Installation und macht einen großen Teil ihrer Wirkung aus. Auf Nachfrage, warum einige Lampen bereits seit Jahren nicht mehr leuchten, wurde darauf hingewiesen, dass diese Lampen nicht mehr hergestellt werden.

Daher ist die effizienteste Lösung ein kompletter Austausch des vorhandenen Beleuchtungssystems. Dieser Austausch sollte in der heutigen Zeit nur auf Basis von Nachhaltigkeit geschehen.

Daher wurde die Verwaltung in der letzten Sitzung der Bezirksvertretung am 02.09.20 von der CDU Huckarde aufgefordert, eine neue Beleuchtungseinheit für die Säule auf dem Marktplatz in Huckarde anzuschaffen und zu installieren. Hierbei ist ausschließlich auf Nachhaltigkeit, z.B. durch Solartechnik zu setzen.