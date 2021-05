Die ev. Christus-Gemeinde feierte wieder Präsenz-Gottesdienste, und zwar am Sonntag (30.5.) um 10 Uhr in der Bartholomäus-Kirche Lütgendortmund und um 11.15 Uhr in der Katharinenkirche Bövinghausen. Die Gemeinde nahm damit den beschlossenen Rhythmus wieder auf: Gottesdienste in der Regel wöchentlich in der Bartholomäus-Kirche, 14-tägig in der Katharinenkirche bzw. im Martin-Luther-King-Haus. Damit endet die Phase der Kirchenöffnungen an Sonntagen. Einlassbedingung für die Gottesdienste sind medizinische Maske und Abstand; die Platzzahl in den Kirchen ist weiterhin reduziert.