Am Wochenende dreht sich im Haus Schulte-Witten (Wittener Str. 3) in Dorstfeld alles um Spiele und das Spielen: Samstag und Sonntag, 11./12. September, heißt es von 10 bis 18 Uhr „Stadt Land Spielt“.



Bei freiem Eintritt können Spiele-Fans Klassiker wiederentdecken und neue Spiele kennenlernen, sich mit Gleichgesinnten austauschen und natürlich ausgiebig spielen. An jedem der beiden Tage findet auch eine Rallye statt. Veranstalter sind die SpieleUnion Dortmund in Kooperation mit der Stadt- und Landesbibliothek Dortmund. Es gelten die 3G-Regeln: Wer teilnehmen will, benötigt einen tagesaktuellen negativen Corona-Schnelltest, einen vollständigen Corona-Impfschutz oder einen Nachweis über die Genesung nach einer Corona-Infektion.