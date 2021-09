Der Shanty-Chor Dortmund trauert um seinen 1. Vorsitzenden Manfred Rottke der im Alter von 71 Jahren verstorben ist.



Manfred Rottke gehörte dem Verein seit 1999 an und hat stets führende Aufgaben im Chor inne gehabt. Er war ein hervorragender Vorsänger im Chor. Auch für das Kulturhaus in Lütgendortmund hat er sich stets in vorbildlicher Art und Weise eingesetzt und damit sowohl für den Chor als auch für die Interessengemeinschaft Lütgendortmund Vereine und Verbände.

Aufgrund der Corona-Pandemie konnte noch keine Jahreshauptversammlung durchgeführt werden, auf der sein Nachfolger gewählt werden sollte. Manfred Rottke ist vor knapp einem Jahr nach Freiburg gezogen, um dort mit seiner Frau Ingrid den Lebensabend im Kreise seiner Familie zu verbringen. Dort wird Manfred Rottke auch in aller Stille beigesetzt.