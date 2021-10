Traditionelle Dortmunder Weihnachts- Schallplatten- Börse am 26. Dezember

Schlaff unter’m Tannenbaum hängen und die Weihnachtsgans verdauen? Nein, das muss doch nicht sein!

Abwechslung im Feiertags- Einerlei bietet auch in diesem Jahr die traditionelle Dortmunder Schallplatten- Börse, die wieder am 2. Weihnachtsfeiertag (26. Dezember) im Kongresszentrum der Westfalenhalle stattfindet.

100 Aussteller aus dem In- und Ausland präsentieren dann über 1 Million Tonträger aus allen Musikrichtungen, von den guten, alten Vinyl- Schallplatten (= echte Musik, keine flüchtigen Musikdateien) bis zu den aktuellsten Neuerscheinungen auf CD und DVD. Auch im Börsenangebot sind Musikvideos, Kassetten, Poster, Musikbücher, Zeitschriften, Kalender, Autogrammkarten, Sammlerzubehör und Fan-Souvenirs.

Ob man also Raritäten sucht oder Musikkonserven für kleines Geld, die Veranstaltung ist ein Muss für jeden der Ohren hat. Die Gelegenheit, erhaltene Geldgeschenke in Tonträger zu tauschen oder sich und anderen noch nachträglich ein klingendes Weihnachtsgeschenk zu machen.

Also unbedingt vorbeikommen: Sonntag 26. 12. (11-16 Uhr)

Dortmunder Schallplatten- Börse im Kongresszentrum Westfalenhallen.