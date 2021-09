Deutschland hat einen neuen Bundestag gewählt. Wie sieht es in Dortmund aus? Bei 282 von 288 Ergebnissen im Dortmunder Wahlkreis I und 272 von 281 Ergebnissen im Wahlkreis Dortmund II zeigt sich am Abend ein klares Bild. Die SPD-Kandidaten Jens Peick und Sabine Poschmann gewinnen ihre Wahlkreise deutlich. Bei den Zweitstimmen konnten die GRÜNEN den größten Zuwachs verzeichnen.



Im Wahlkreis I verdrängten die GRÜNEN damit die CDU sogar von Platz 2. Die Hochrechnung am Abend in Dortmund zeigte, dass die SPD mit 32,5 Prozent stärkste Kraft im Wahlkreis I bei den Zweitstimmen ist und auch im Wahlkreis II mit 35,7 Prozent vorne liegt in Sachen Zweitstimmen.

Hochrechnung Wahlkreis I (Innenstadt-West, Innenstadt-Ost, Hombruch, Mengede, Huckarde, Lütgendortmund):

Erststimmen

Jens Peick, SPD 33,15

Klaus Wegener, CDU 19,17

Markus Kurth, GRÜNE 16,95

Marco Bülow, DIE PARTEI 8,7

Heiner Garbe, AfD 6,91

Roman Senga, FDP 6,69

Ann-Christin Huber, DIE LINKE 3,85

Zweitstimmen

SPD 32,51 (2017: 30)

GRÜNE 20,54 (9,5)

CDU 17,75 (24,5)

FDP 9,3 (11,1)

AfD 7,01 (9,8)

DIE LINKE 4,93 (10)

Wahlkreis II

Hochrechnung Wahlkreis II (Innenstadt-Nord, Scharnhorst, Eving, Brackel, Aplerbeck, Hörde):

Erststimmen

Sabine Poschmann, SPD 39,06

Michael Depenbrock, CDU 20,25

Prof. Dr. Anke Weber, GRÜNE 14,75

Matthias Helferich, AfD 8,33

Frieder Löhrer, FDP 7,18

Sophia Lemke, DIE LINKE 4,13

Zweitstimmen

SPD 35,7 (2017: 32,7)

CDU 19,4 (24,5)

GRÜNE 15,2 (7,2)

FDP 9,5 (10,8)

AfD 7,95 (10,9)

DIE LINKE 4,5 (9,1)