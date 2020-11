Der Trainer von Borussia Dortmund hat vor den beiden EHF-Cup-Spielen gegen KC Györi Audi, die beide in Györi/Ungarn am Wochenende innerhalb von 44 Stunden stattfanden (Corona-bedingte Lösung), die beiden niederländischen Nationalspielerinnen Inger Dulfer und Kelly Smits suspendiert, der Presse aber nicht den genauen Grund dafür genannt.

Stand jetzt sind die beiden immer noch suspendiert und wir dürfen gespannt sein, ob die beiden nach den klaren Niederlagen in Györi am Mittwochabend in der Sporthalle Wellinghofen gegen Mainz 05 im Kader sind.

Das einzige, was Trainer Fuhr bisher zu dem Thema sagte, war, dass es im Sport Grundsätze gäbe, die unantastbar seien. Wir können also davon ausgehen, dass die beiden aus disziplinarischen Gründen suspendiert wurden.

Ausführlicher Bericht von uns in kraichgau.news.

Merkel+Merkel