Eine der acht niederländischen Nationalspielerinnen, die bei Borussia Dortmund aktiv sind, mit Laura van der Heijden sind es seit dem 10.11.2020 neune..., ist die 25jährige Kelly Vollebregt, die Sommer 2019 von den TusSies aus Metzingen in den Ruhrpott kam...

Ihre Position ist die der Rechtsaußen (Linkshänderin), die per Konter die technischen Fehler des Gegners pfeilschnell, hochmotiviert...gnadenlos bestraft.

Zusammen mit Jennifer Gutierez Bermejo, der spanischen Linksaußen, die sommers von CBM Elche kam und in Spanien zweite der Torjägerinnenliste der letzten Saison war, naturalmente ein vorzügliches Außenbahnpaar, vergleichbar mit der jahrelangen Robbery des Bayern München...

Kelly Vollebregt, die in Delft geboren wurde, begann das Handballspielen in den Niederlanden beim HV Quintus, mit dem sie 2012/13 am Europacup der Cupsieger teilnahm. Sie wurden als Talent der Saison 2012/13 in Holland geehrt und wechselte dann in die deutsche Bundesliga zu den Vulkan Ladies aus Koblenz-Weibern...

Wo ist Koblenz-Weibern geblieben...?

Heutzutage weder in der ersten, noch der zweiten noch der dritten Liga zu finden...The Times They are a changin'...

Zurück zu Kelly Vollebregt, die dann 2015 zu den TusSies aus Metzingen wechselte, dort eine erfolgreiche Zeit hatte und sich sommers 2019 dann dem Projekt BvB-Handball anschloss und nach Dortmund in den Ruhrpott wechselte , wo die Sonne entgegen Grönemeyers These, nicht mehr verstaubt...es aber durchaus besser ist, besser als man/frau glaubt...tief im Westen...

"Wir wollen jetzt die Chance nutzen, unsere Mannschaft mittel-und langfristig für die Zukunft auszurichten", erklärte damals der BvB-Abteilungsvorstand Andreas Heiermann.

Siehe Handball-World-News vom 4.4.2019

Kelly Vollebregt meinte damals : " Das Projekt BvB-Handball hat mich sofort angesprochen. Ich glaube, dass Borussia Dortmund sich in den nächsten zwei Jahren zur deutschen

Spitzenmannschaft entwickeln wird. Da möchte ich dabei sein und ich

freue mich auf diese Herausforderung." zit. nach >Handball-World-News vom 4.4.2019

In Dortmund war sie in guter Gesellschaft, denn da spielten Rinka Duijndam, von der sie 100 Meter entfernt aufgewachsen ist, und die 2018 von den Vipern gekommen war, da spielten seit Sommer 19 auch Inger Smits und Kelly Dulfer, die "Unzertrennlichen", die aus Dänemark (Holstebro,Kopenhagen) kamen, da spielten auch Merel Freriks, die 2019 aus Bensheim von den Flames kam...

Sommer 2019 als ZEITENWENDE beim BvB in puncto Handball-Zukunft...

Rinka Duijndam, die 100 Meter entfernt von Kelly Vollebregt aufwuchs...

Die Unzertrennlichen, die jetzt auch noch Laura van der Heijden aus der niederländischen National-Mannschaft-Frauenschaft...begrüßen dürfen...

Der BvB auf dem Weg zum Weltklasse-Team, auf dem Weg zum EHF Cup in ein bis zwei Jahren...

Der BvB auf dem Weg zum Weltklasse-Team, auf dem Weg zum EHF Cup in ein bis zwei Jahren...

Merel Freriks, ganz links (20) und Inger Smits bei der Arbeit. Hier versus Kim Naidzinavicius ...

Jetzt ist am 10.11.2020 von Siofok noch die Inkarnation der Routine im rechten Rückraum, LAURA VAN DER HEIJDEN , zur Borussia gewechselt...

WER soll dieses Dream Team eigentlich noch schlagen ? Selbst die SG BBM Bietigheim hatte ja am 30.10. nicht den Hauch einer Chance...22:28...und der BvB hatte das Ergebnis in der zweiten Halbzeit nur auf hohem Niveau verwaltet...



Aber zurück zu Kelly Vollebregt, die seit 2019 dem Kader der niederländischen Nationalfrauenschaft angehört und nach meinen Recherchen auf 6 Länderspiele bisher kommt. Bei Wiki werden 7 angegeben, auf der Homepage der Borussia sind es 6...) Goals bisher.

Im Kader für die WM in Kumamoto war sie auch...

Bleibt zu hoffen, dass sie der Bourssia und dem BvB-Projekt-Plan noch lange erhalten bleibt. Nach der Verpflichtung von Laura van der Heiden ist aber davon auszugehen, dass der BvB, der quasi mit den niederländischen Nationalfrauenschaft eine Fusion für die Liga eingegangen ist, die deutsche Szene a la Bayern München (Herren/Fußball) auf Jahre dominieren wird und man/frau darf gespannt sein zu sehen, was die SG BBM Bietigheim unternehmen wird, um dagegen zu halten. Danick Snelder haben sie , dito von Siofok, Ende Oktober geholt, die Kapitänin des niederländischen NationalTeams...

Trainer Fuhr am 30.10.2020 in der ersten Halbzeit des Matches in der Ludwigsburger Arena versus die SG BBM Bietigheim

Beim BvB jedenfalls kann Trainer Andre Fuhr aus dem VOLLEN schöpfen...paradiesisches Treainer-Dasein...

