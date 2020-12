Nachdem die LADIES, der Name ist eine Schöpfung des legendären Trainers Michael "Beagle" Biegler anlässlich der WM in Deutschland 2017, in einem erfreulich guten Vortrag Ungarn mit 32:25 keine Chance ließen, bis auf ein 3:4 in der Anfangsphase Viktoria Lukacs (Györ/RR), Noemi Hafra (Kreis/Ferencvaros), Katrin Kluijber (RA/Ferencvaros), Nadine Schatzl (Ferencvaros) und Szandra Szöllösi-Zacsik (Regie/MTK Budapest) und Co keine Chance ließen, auch die Auszeiten Gabor Eleks (Ferencvaros) und Gabor Danyis (Györ) nichts bewirkten, die deutschen Handballdamen stets mit mindestens einem Treffer führten, am Schluss dann einen 7:1-Lauf zelebrierten, war das Ergebnis vielleicht einen Touch zu hoch ausgefallen, aber der Sieg war verdient, Henk Groener atmete erleichtert auf, weil seine Damen Handball gespielt hätten, der Spaß mache und weil sie gezeigt hätten, was sie können.

Weltklasse verkörperte bisher die Rückraumschützin (RL) Emily Bölk, die bei Ferencvaros Budapest unter Gabor Elek als Trainer (gleichzeitig Nationaltrainer Ungarns) ihre Brötchen verdient.

Muss heute versus die Niederlande Verantwortung, viel Verantwortung übernehmen. Hoffen wir, dass die Pfosten und das Gebälk auf Emilys Seite sind und der Handball-Gott auch...

Gabor Elek auf der Trainer-Gegenseite war nicht ganz so aufgeräumt, denn sie hätten einfach zu viele Fehler im Angriff gemacht und auch der Rückzug nach Ballverlusten, es wurde gerade in der ersten Halbzeit einges verballert, sei problematisch gewesen.

Auch Gabor Danyi sein Pendant im ungarischen Doppeltrainer-Team aus Budapest und Györ war dieser Meinung. Mit nun 0:6 Punkten ist das Turnier für die Ungarinnen im Grunde gelaufen, ein Sieg wäre dringend notwendig gewesen...Jetzt geht es nur noch um eine halbwegs erfreuliche Platzierung...

Inger Smits, die nach 20 Minuten versus Norway auf die blaue Platte kam, hier im Duell mit Norges Defense...trifft heute abend auf Alina Grijseels, ihre Teamkollegin vom BVB...

Für die Ladies geht es heute abend gegen die Niederlande, ein Team, das sie aus dem Eff Eff kennen, weil sie die Spielerinnen Hollands oft hautnah bei der SG BBM Bietigheim oder beim BVB live erleben, in so manchem Training.

Man/frau schaue sich nur die Kader der SG BBM Bietigheim an und den von Borussia Dortmund, wo Merel Freriks, Rinka Duijndam, Kelly Dulfer und Inger Smits unter Vertrag stehen, Kelly Vollebregt, dito BVB (RA), die bei der EM erstaunlicher Weise nicht dabei ist, wird im Sommer mit Bo van Wetering, der Klasse-Linksaußen der TusSies aus Metzingen, zu Handbold Odense wechseln...

Kelly Dulfer, die im Rückraum beginnen wird und Inger Smits, die nach 20 Minuten Danick Snelder ablösen dürfte.

Die beiden Holländerinnen und auch Merel Freriks treffen heute abend auf ihre Vereinskollegin Alina Grijseels...

Entscheidend wird heute abend sein, dass die LADIES hellwach ins Match gehen und nicht nach einer Viertelstunde einem 4-5-Treffer-Rückstand nachlaufen müssen. Gegen Teams von der Qualität der Niederlande ist das nur noch ganz schwer zu kompensieren, zumal sich dann auch noch Tess Wester steigert und steigert...

Danick Snelder, Innenverteidigung und Kreis, wechselte vor der EM von Siofok/Hungary zur SG nach Bietigheim, kennt also die deutschen Nationalspielerinnen von der SG aus dem EFF EFF...

Lois Abbingh, Head Coach nach Estevana Polmans Ausfall auf dem Platz für die Meisjes, auf der blauen Platte, koordiniert, moderiert, ist des Trainers langer Arm, musste aber versus Norway die Überlegenheit von Stine Oftedal, Heidi Lörke, Nora Mörk neidlos anerkennen.

Eigentlich spielt Lois Abbingh im linken Rückraum, aber die Spielmacherinnen Estevana Polman und Delaila Amega fehlen beide nach Kreuzbandrissen.

Lois Abbingh erzielte übrigens bei der WM in Kumamoto 2019 im Endspiel versus Espana das entscheidende 30:29 per Siebenmeter. Hat gut über 150 Länderspiele auf dem Buckel und gewann 2018 und 2019 die russische Meisterschaft mit Rostov/Don. Wechselte im Sommer von Rostov zu Handbold Odense.

Die Norwegerinnen, um den Faden wieder aufzunehmen, waren die sieben Treffer einfach besser (25:32).

Heute gegen Deutschland geht es um die Wurst, die EM Wurst, denn mit einem Sieg wäre Deutschland mit 6:2 Punkten weg und die Niederlande,Lois Abbinghs Team wäre mit 2:6 Punkten weg vom Fenster und könnte schon langsam die Koffer packen. Aber erst mal muss gespielt werden...Nach dem fantastischen Ungarn-Match der Ladies ein offenes Spiel...Die Tagesform wird entscheiden...Fairer Weise drücken wir allen Spielerinnen die Daumen, das bessere Team soll heute abend obsiegen...

SPORTDEUTSCHLAND.TV überträgt und liefert allen statistischen Schickschnack, den man/frau sich so als postmoderner Journalist wünschen kann...

