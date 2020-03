29.2./01.03.2020

Beim 1. Adlercup in Bielefeld, einem westfälischen Ranglistenturnier für alle Altersklassen, räumten die Säbelfechter des TSC Eintracht Dortmund am ersten Turniertag richtig ab. Insgesamt zehn Fechterinnen und Fechter gingen an den Start und konnten sich nach spannenden Gefechten über 2x Gold, 2x Silber und 2x Bronze freuen.

Der 2. Turniertag, am heutigen Sonntag, war sogar noch erfolgreicher für die Dortmunder Säbelspezialisten. Die acht nach Bielefeld angereisten Fechterinnen und Fechter sammelten im Laufe des aufregenden und schweißtreibenden Turniertages 3 x Gold, 1 x Silber und 4 x Bronze.

Das Turnier wurde seitens der BTG Bielefeld hervorragend organisiert.

Viele unserer Fechterinnen und Fechter konnten ihre Ranglistenplätze untermauern oder sogar verbessern, so dass alle nun den Blick auf die kommenden Wettkämpfe richten und der Qualifikation für die Deutschen Meisterschaften deutlich näher gekommen sind.

Trainer Ayman Mansour, der seit kurzem das Training im Fecht-Leistungsstützpunkt beim TSC Eintracht Dortmund leitet, war mit den Ergebnissen seiner Schützlinge sehr zufrieden und freute sich über die tollen Ergebnisse. Der Freude tat es auch keinen Abbruch, dass der Kooperationspartner und Namensgeber des Turniers, die Adlerwarte Berlebeck, ohne Adler anreise und als Maskottchen für die Turniertage „nur“ eine Eule auf dem Siegerpodest präsentierte.

Für interessierte Kinder, Jugendliche und Erwachsene bietet der TSC Eintracht nach Kontakt über die Webseite gern ein Probetraining an (www.fechten-dortmund.com).

Die Ergebnisse im Einzelnen:

Senior Herren

3. Platz: Martin Hamelmann (Senior, 1996)

Senior Damen

2. Platz: Anja Kraus (Senior, 1996)

3. Platz: Jana Breer (U17, 2004)

U20 Herren

1. Platz: Justus Ufert (U17, 2003)

5. Platz: Jost Kassebaum (U20, 2002)

U20 Damen

3. Platz: Jana Breer (U17, 2004)

U17 Herren

1. Platz: Lennart Fietz (U17, 2003)

2. Platz: Justus Ufert (U17, 2003)

11. Platz: Max Kienast (U17, 2004)

12. Platz: Jakob Guntermann (U15, 2005)

U17 Damen

1. Platz: Jana Breer (U17, 2004)

3. Platz: Livia Küpper (U15, 2006)

U15 Herren

3. Platz: Jakob Guntermann (U15, 2005)

U15 Damen

1. Platz: Livia Küpper (U15, 2006)

2. Platz: Mathilde Bijok (U13, 2007)

U13 Damen

1. Platz: Mathilde Bijok (U13, 2007)

3. Platz: Marike Klar (U13, 2007)