Langeweile in der schulfreien Zeit? Das Aquazoo Löbbecke Museum, Kaiserswerther Straße 380, bietet in den Herbstferien ein vielfältiges Programm für Kinder an.



Neben zahlreichen Aktionen, öffnet von Montag, 19., bis Freitag, 23. Oktober, jeweils von 10 bis 17 Uhr, der Ferienraum des Aquazoos seine Pforten (ohne Anmeldung). Dort stehen unter anderem Tastboxen, tropische Gerüche, Krokodilleder, Korallen und vieles mehr zur Erkundung bereit.

Für den kreativen Nachwuchs liegen herbstliche Bastelmaterialien, wie Kastanien, Eicheln und Malbögen, aus. Besonders Wissbegierige und Tierbegeisterte können Sachbücher durchstöbern, mikroskopieren und die fachkundige Betreuung mit allen Themen rund um Tiere, die Natur und das Leben im Zoo befragen.

Wer möchte, kann, nach vorheriger Anmeldung, auch an folgenden Ferienaktionen teilnehmen: Weiter geht es mit dem Workshop "Rückenschwimmer, Wasserfloh und Co." (ab acht Jahren) am Mittwoch, 14. Oktober, von 9 bis 12 Uhr.

"Dschungelgeschichten" (ab sieben Jahren) erleben die Kids am Freitag, 16. Oktober, von 13 bis 16 Uhr. Auf die "Spuren der Erdzeitalter" (ab acht Jahren) geht es am Dienstag, 20. Oktober, von 13 bis 16 Uhr. Den Abschluss bildet die Aktion "Fundort Rheinstrand" (ab acht Jahren) am Donnerstag, 22. Oktober, von 9 bis 12 Uhr.

Zum Gesundheits- und Infektionsschutz sind die Gruppengrößen verringert worden und vorab erhält man ein Infoblatt. Interessierte können sich per E-Mail an paedagogik.aquazoo@duesseldorf.de oder unter Tel. 0211/8996157 anmelden.