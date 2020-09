die Kunstmüllerei in Bilk an der Suitbertuskirche nimmt als Offroom mit einer Mixed-Ausstellung befreundeter Künstler an den 24. Kunstpunkten teil.. Auch das Atelier von Sonja Zeltner-Müller und der idyllische Innenhof-Skulpturengarten freut sich auf Besucher.

auf https://kunstmuellerei.blogspot.com/ stellen sich die Künstler im Portrait vor - mehr gibt es auch auf https://www.instagram.com/kunstmuellerei.bilk/ und zur Veranstaltung auf facebook https://www.facebook.com/events/2570496903260695

Hier zu den Künstlern - weitere folgen

Mirco Blum - Doodles by Flör

Bianca Schulz - abstrakt farbintensives

Ralf Bucholz - Collagen

Helga Steneberg - Abstraktes und Portraits

Sabrina Pesch - mindfucked art - Photokunst

Nicole Tenge - Objekte