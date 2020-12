Und nicht vergessen:



Wie so oft...

Bruni ganz zum Schluß!

MEIN GEDICHT... für Gudrun ♥

Als Gudrun aus Bochum...

zu einer tollen neuen Aktion aufgerufen hatte,

war ich wegen so vielen Dingen nicht in der Lage,

gleich auf ihren Aufruf zu reagieren!

WEIHNACHTEN... ganz anders!

Gudrun - Anna Wirbitzky aus Bochum

am 27.11.2020 um 12:24

Weihnachten, Hoffnung und Corona

sollten im Text stecken. ❤



Hier ist der Aufruf dazu:

Jetzt geht's los

HOFFNUNG... bunt und zuversichtlich!

So sitze ich hier...

und schreibe mal das, was mir gerade spontan dazu einfällt:

RUND... geht es immer...

Irgendwie denke ich bei drei Dingen

immer an die wichtigsten Dinge im Leben:

GLAUBE - HOFFNUNG - LIEBE ♥♥♥

Aber von CORONA war da nie die Rede!!!

CORONA hat uns fest im Griff...

Weihnachten 2020





Oh, wer hätte das gedacht,

dass CORONA uns durch alles

einen Strich zu WEIHNACHTEN macht!

+

Familien, von nah und fern,

haben es zu WEIHNACHTEN so gern

zu sitzen um den Tannenbaum;

doch das bleibt dieses Jahr ein Traum!

+

Uns bleibt die HOFFNUNG - nein, kein Traum -

ein Impfstoff ist schon da - man glaubt es kaum!

Das Wunder zur WEIHNACHT ist fast da...

und wir der "Genesung der Pandemie" recht nah!

+

So wollen wir recht dankbar sein

mehr fällt mir dazu heut nicht ein!

(c) Bruni Rentzing 6.12.2020 spontan!