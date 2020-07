CORONA - Gesamt gemeldete Fälle in Deutschland am 12.7.2020 (online aktualisiert um 11:30 Uhr)

Für alle...

die fröhlich und unbekümmert - trotz CORONA - alles ignorieren...

CORONA ist noch nicht vorbei und es ist immer noch Vorsicht angesagt!

Wenn es nicht bald besser wird,

dann habt ihr LEICHTSINNIGEN das zu verantworten!



BALLERMANN - FEIERN - CORONA, DU KANNST MICH MAL!!!

Ballermann-Party deutscher Touristen in Coronazeiten.





Überall Lockerungen



...und eine "Unbekümmertheit" vieler Menschen, als hätten wir alles längst hinter uns gelassen! Doch noch immer stecken sich viele Menschen an und sterben auch an CORONA! Darum habe ich mir nochmals die Mühe gemacht, hier alle aktuellen Zahlen noch einmal aufzulisten!

Manche Menschen brauchen einfach einen Blick auf die Realität, um sich

das alles noch einmal bewusst vor Augen zu führen! Und obwohl ich selbst

schon seit Wochen nicht alles, was mit CORONA zu tun hat ansehe oder lese

(Ich konnte es nicht mehr ertragen!), dürfen wir unseren Blick nicht vor den

Tatsachen verschließen!!!



Blick auf die aktuellsten Zahlen

In Klammern die Zahlen vom (26.06.2020 - aktualisiert um 08:30 Uhr)

AKTUELL: Stand: 12.07.2020 - Online aktualisiert um 11:30 Uhr (2. Zahl!)

Baden-Württem­berg

Anzahl Infizierte: (35.476) - 36.041

Differenz zum Vortag: (+30) - 0

Fälle/letzte 7 Tage: (195) - 177

7-Tage-Inzi­denz: (1,8) - 1,6

Todesfälle: (1.830) - 1.837

Bayern

Anzahl Infizierte: (48.202) - 49.204

Differenz zum Vortag: (+80) - +20

Fälle/letzte 7 Tage: (272) - 417

7-Tage-Inzi­denz: (2,1) - 3,2

Todesfälle: (2.594) - 2.612

Berlin

Anzahl Infizierte: (8.096) -8.637

Differenz zum Vortag: (+75) - +20

Fälle/letzte 7 Tage: (414) - 184

7-Tage-Inzi­denz: (11,0) -4,9

Todesfälle: (212) - 217

Brandenburg

Anzahl Infizierte: (3.437) - 3.462

Differenz zum Vortag: (+9) - +3

Fälle/letzte 7 Tage: (51) - 17

7-Tage-Inzi­denz: (2,0) - 0,7

Todesfälle: (165) - 168

Bremen

Anzahl Infizierte: (1.658) - 1.689

Differenz zum Vortag: (+5) - 0

Fälle/letzte 7 Tage: (32) - 11

7-Tage-Inzi­denz: (4,7) - 1,6

Todesfälle: (49) - 55

Hamburg

Anzahl Infizierte: (5.173)- 5.230

Differenz zum Vortag: (-2) - 0

Fälle/letzte 7 Tage: (25) - 15

7-Tage-Inzi­denz: (1,4) - 0,8

Todesfälle: (259) - 261

Hessen

Anzahl Infizierte: (10.707) - 11.162

Differenz zum Vortag: (+41) - +40

Fälle/letzte 7 Tage: (193) - 212

7-Tage-Inzi­denz: (3,1) - 3,4

Todesfälle: 505 - 514



Mecklenburg-Vor­pommern

Anzahl Infizierte: (797) - 804

Differenz zum Vortag: (+1) - 0

Fälle/letzte 7 Tage:(5) - 0

7-Tage-Inzi­denz: (0,3) - 0,0

Todesfälle: (20) - 20

Niedersachsen

Anzahl Infizierte: (13.422) - 13.804

Differenz zum Vortag: (+44) - +5

Fälle/letzte 7 Tage: (253) - 96

7-Tage-Inzi­denz: (3,2) - 1,2

Todesfälle:(625) - 642



Nordrhein-West­falen

Anzahl Infizierte: (42.150) - 44.915

Differenz zum Vortag: (+158) - 127

Fälle/letzte 7 Tage: (1.656) - 864

7-Tage-Inzi­denz: (9,2) - 4,8

Todesfälle: (1.673) - 1.704

Rhein­land-Pfalz

Anzahl Infizierte: (6.951) - 7.157

Differenz zum Vortag: (+11) - +21

Fälle/letzte 7 Tage: (54) - 69

7-Tage-Inzi­denz: (1,3) - 1,7

Todesfälle: (235) - 236

Saarland

Anzahl Infizierte: (2.802) - 2.812

Differenz zum Vortag: (+1) - 0

Fälle/letzte 7 Tage: (5) - 6

7-Tage-Inzi­denz: (0,5) - 0,6

Todesfälle: (171) - 174



Sachsen

Anzahl Infizierte: (5.439) - 5.473

Differenz zum Vortag: (+1) - 0

Fälle/letzte 7 Tage: (38) - 14

7-Tage-Inzi­denz: (0,9) - 0,3

Todesfälle: (222) - 225

Sachsen-Anhalt

Anzahl Infizierte: (1.862) - 1.917

Differenz zum Vortag: (+4) - +10

Fälle/letzte 7 Tage: (44) - 33

7-Tage-Inzi­denz: (2,0) - 1,5

Todesfälle: (58) - 62



Schles­wig-Holstein

Anzahl Infizierte: (3.144) - 3.206

Differenz zum Vortag: (+4) - 0

Fälle/letzte 7 Tage: (13) - 21

7-Tage-Inzi­denz: (0,4) - 0,7

Todesfälle: (152) - 154

Thüringen

Anzahl Infizierte: (3.240) - 3.291

Differenz zum Vortag: (+15) - +2

Fälle/letzte 7 Tage: (27) - 21

7-Tage-Inzi­denz: (1,3) - 1,0

Todesfälle: (178) - 182

Gesamt:

(192.556) - 198.804

(+477) - +248

(3.277) - 2.157

(3,9) - 2,6

(8.948) - 9.063

*****************************************************************

Das ist immer noch viel zu viel!!!

*****************************************************************

Hinweise...zur Erfassung und Veröffentlichung von COVID-19-Fallzahlen:

In Deutschland übermitteln die rund 400 Gesundheitsämter mindestens einmal

täglich (in der aktuellen Lage noch häufiger) pseudonymisierte Daten zu bestätigten

COVID-19-Fällen auf Grundlage des Infektionsschutzgesetzes elektronisch an die

Bundesländer. Die wiederum übermitteln die Daten zu den COVID-19-Fällen

elektronisch an das RKI. Für die Berichterstattung wird seit 18.03.2020 täglich

der Datenstand 00:00 Uhr verwendet.

Die Fallzahlen an Erkrankten und Verstorbenen werden zum einen nach kurzer

Prüfung einmal pro Tag – jeweils vormittags – auf der Webseite aktualisiert.

Zum anderen veröffentlicht das RKI tägliche Situationsberichte zu COVID-19, in

denen ebenfalls Fallzahlen enthalten sind: www.rki.de/covid-19-situationsbericht.

Die Fallzahlen aus dem Lagebericht beziehen sich auf denselben Datenstand,

also jeweils 00:00 Uhr.

Zwischen dem Bekanntwerden eines Falls vor Ort, der Meldung an das Gesund-

heitsamt, der Eingabe der Daten in die Software, der Übermittlung an die zu-

ständige Landesbehörde und von dort an das RKI liegt eine gewisse Zeitspanne.

Die kann gemäß den Vorgaben im Infektionsschutzgesetz zwei bis drei Arbeitstage

lang sein.

In der aktuellen Lage erfolgt die Übermittlung deutlich schneller als im Routinebetrieb, weil Daten schneller verarbeitet werden. Dass einige Fälle mit etwas Verzögerung im Gesundheitsamt elektronisch erfasst werden, liegt auch daran, dass die Gesundheitsämter zunächst Ermittlungen zu den einzelnen Fällen und deren Kontaktpersonen durchführen und prioritär Infektionsschutzmaßnahmen ergreifen müssen, was die Ressourcen der Gesundheitsämter bereits stark in Anspruch nimmt. Ebenso werden die Daten am RKI validiert, um verlässliche Daten zu veröffentlichen. Auch innerhalb dieses Prozesses kann es zu geringen Verzögerungen kommen.



Quelle: Robert-Koch-Institut