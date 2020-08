Claudia Krüger diskutiert gerne mit Fridays for Future

17. August 2020

"Wie wir in der Presse lesen konnten, hätte FFF Düsseldorf gerne zu Ihrer Podiumsdiskussion mit OB- Kandidaten über Klima- und Umweltschutz gern mehr OB-Kandidaten eingeladen. TIERSCHUTZ hier ist verwundert darüber, wieso dies nicht von Anfang an möglich war. Selbstverständlich sollte dem Veranstalter die Möglichkeit gegeben werden, jeden einzuladen, den sie möchten. Deshalb hätte unserer Meinung nach ein größerer Raum gesucht oder eine geeignete Außenfläche genommen werden sollen. Auch Claudia Krüger, unsere OB-Kandidatin zur Kommunalwahl in Düsseldorf , würde sich über diese Einladung freuen, den Klima-, Umwelt- und Tierschutz gehören eng zusammen", erklärt Rudi Görg, Bundesvorsitzender der Partei.

Foto: privat