Für die kommende Sitzungsperiode der Bezirksvertretung 6 (Lichtenbroich, Unterrath, Mörsenbroich, Rath) hat die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen Florian Ries zum Fraktionssprecher gewählt. Er leitet damit die vierköpfige Fraktion und steht Bürgerinnen und Bürgern sowie der Verwaltung als Ansprechpartner zur Verfügung.

Der 49-Jährige arbeitet als selbständiger Werbetexter und Öffentlichkeitsarbeiter und lebt seit mehr als 20 Jahren in Düsseldorf. In der Kommunalwahl trat er als Direktkandidat im Wahlkreis Unterrath-West an und erreichte mit 19,15 Prozent der Stimmen den zweiten Platz.

„Wir sind in der Wahl mit einem konsequent grünen Programm für unseren Stadtbezirk angetreten: Mehr Klimaschutz, mehr Raum für die Menschen statt für Autos, weniger Belastung durch den Verkehr – mit diesen Themen haben wir im traditionell eher konservativen Stadtbezirk 6 knapp 20 Prozent der Wählerinnen und Wähler überzeugt und sind nach Wählerstimmen als zweitstärkste Kraft aus dem Urnengang hervorgegangen", so Ries. „In den kommenden fünf Jahren werden wir unser Bestes geben, um diesen Vertrauensvorschuss zu rechtfertigen und gemeinsam mit den anderen demokratischen Fraktionen das Leben in unserem Stadtbezirk besser und nachhaltiger zu gestalten.“