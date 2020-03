Düsseldorf, 24. März 2020

„Der Oberbürgermeister sollte sich bei Videosendungen und -ansprachen auch mit Hilfe eines Gebärdendolmetschers verständlich machen“, meint Chomicha Mohaya, Vorsitzende der Ratsfraktion Tierschutz FREIE WÄHLER, „denn wenn er in diesen COVID-19-Zeiten den Düsseldorfern etwas mitteilen möchte, dann sollten auch Menschen, die auf die Gebärden angewiesen sind, diese barrierefrei erhalten.

Deshalb hat die Ratsfraktion Tierschutz FREIE WÄHLER heute einen entsprechenden Antrag OB Geisel übersandt.“

Foto: (c) Von Petteri Sulonen from Helsinki, Finland - Interpreter, CC BY 2.0, commons.wikimedia.org_w_index.php_curid=3868059