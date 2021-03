Anfang Februar wurden die Ergebnisse der Antikörperstudie zu COVID-19 in Düsseldorf vorgestellt. Es ist u.a. folgendes zu lesen: „Die Ergebnisse der „SERODUS Studien I & II“, die nun vorliegen, bestätigen in beiden untersuchten Düsseldorfer Studienkollektiven – junge Menschen zwischen 18 und 30 Jahren sowie Beschäftigte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes – eine Dunkelziffer, die die Bedeutung gezielter Schutz- und Teststrategien unterstreicht.“

Im Studienarm "SERODUS I Studie", der Gruppe mit jungen Menschen kam heraus, dass 3,1 Prozent der Proben reaktive SARS-CoV-2 Antikörper gefunden wurden. Nur 43,1 Prozent der betroffenen Probanden mit einem positiven Antikörperbefund wussten, dass sie in der Vergangenheit eine SARS-CoV-2-Infektion durchgemacht hatten.

Im Studienarm "SERODUS II Studie" nahmen mehr als 700 Beschäftigte der Feuerwehr Düsseldorf und ihrer Partner im Rettungsdienst teil. Bei 4,4 Prozent wurden in dieser Berufsgruppe SARS-CoV-2 Antikörper gefunden. Hier war nur 41,2 Prozent der Getesteten, die in der Studie einen positiven Antikörperbefund aufwiesen, bekannt, dass sie in der Vergangenheit eine Covid-19-Erkrankung durchgemacht hatten.

In Düsseldorf wurden im Zeitraum März 2020 bis 03.02.2021 insgesamt 100.258 Covid-19-Testungen durchgeführt. Bei 645.923 Einwohnern (31.12.2019) bedeutet dies, dass rechnerisch 15,52% der Bevölkerung einmal getestet wurde.

In Köln wurden im Zeitraum 25.02.2020 bis 30.01.2021 insgesamt 704.994 Covid-19-Testungen durchgeführt. Bei 1.087.863 Einwohnern (31.12.2019) bedeutet dies, dass rechnerisch 64,81% der Bevölkerung einmal getestet wurde.

In der nächsten Stadtratssitzung fragt die Ratsgruppe Tierschutz / FREIE WÄHLER die Verwaltung, welche konkreten Konsequenzen die Stadt Düsseldorf, das Gesundheitsamt und der Krisenstab aus den SERODUS Studien I und II ziehen, wann und wie konkret die Covid-19-Testungen in ihrer Anzahl so deutlich erhöht werden, dass man den in der Sachdarstellung aufgezeigten Kölner Standard erreicht, und zwar unabhängig davon, wie sich der Impffortschritt in der Düsseldorfer Bevölkerung entwickelt und aufgrund welcher Entscheidungen, Hindernisse und Abwägungen wurden in Düsseldorf im Zeitraum März 2020 bis mindestens 3. Februar 2021 deutlich weniger Covid-19-Testungen durchgeführt?

Torsten Lemmer, Ratsherr und Geschäftsführer der Ratsgruppe Tierschutz / FREIE WÄHLER: „Das Thema Corona-Testungen scheint den Stadtverantwortlichen in Düsseldorf echt unangenehm zu sein.

Bis zum 3. Februar gab es 100.258 Testungen, bis zum 7. März waren es 106.744.

Warum wird in Düsseldorf so wenig getestet?

Warum hat sich auch im letzten Monat nichts geändert?

Testet Düsseldorf absichtlich so wenig?

Will man es nicht besser wissen?

Wir sind auf die Antworten am 18. März sehr gespannt.“

Foto: uniklinik-duesseldorf.de/patienten-besucher/klinikeninstitutezentren/institut-fuer-medizinische-soziologie/das-institut/forschung/serodus