Am 24. Oktober 2021...

habe ich schon berichtet,

was in drei Altenheimen in

Düsseldorf los ist!

COVID19 Ausbrüche in drei Altenheimen! - Ein Todesfall - INZIDENZ über 100 - Es wird wieder ernst!!!



Und eben lese ich das:

25.10.2021, 18:30 Uhr

Weitere Infektionen in

drei Altenheimen



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

In den drei Altenheimen in Düsseldorf, in denen es zu vermehrten

Infektionen mit dem Coronavirus gekommen ist, wurden nun weitere

positive PCR-Testergebnisse gemeldet.

So sind mit Stand Montag,

25. Oktober,

im AWO Hans-Jeratsch-Haus insgesamt 15 positive Fälle gemeldet worden,

darunter zwölf Bewohnerinnen und Bewohner und drei Mitarbeitende.

Im DRK-Seniorenzentrum Gerresheimer Höhe, Ober-Gerresheim,

liegen aktuell 20 positive Testergebnisse von Bewohnerinnen und

Bewohnern und drei positive Ergebnisse von Mitarbeitenden vor.

Zudem sind 22 Personen im "Haus Rosmarin" der Korian-Gruppe

mit dem Coronavirus infiziert, darunter 17 Bewohner*innen und

fünf Mitarbeitende.

In allen Einrichtungen...

wurden die Bewohner*innen und Kontaktpersonen isoliert

und weitere PCR-Testungen angeordnet. Alle Infizierten befinden

sich in Quarantäne. Das Gesundheitsamt und die WTG-Behörde

des Amtes für Soziales sind involviert und befinden sich auch

weiterhin in ständigen Gesprächen mit den Einrichtungsleitungen.

Weitere PCR-Testungen laufen.

Quelle: Landeshauptstadt Düsseldorf

***

Aktuelle Lage/Inzidenz:

Die 7-Tages-Inzidenz liegt bei 105.6 (Vortag: 101.2)