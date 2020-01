Motiv Postkarten selbst gemalt

Liebe Kinder, Teenies und Eltern Ihr seit gefragt. ­čśâ

Ich m├Âchte tolle Motivpostkarten erstellen. Eher Sie mir von Euch malen lassen, ich kann leider nicht so malen. ..

Ich suche folgende tolle Motive:

­čö╣ Fr├╝hling

­čö╣ Sommer

­čö╣ Herbst

­čö╣ Winter

­čö╣ Karneval

­čö╣ Weihnachten

­čö╣ Schnee

­čö╣ Silvester

. . . . und und und !!!!

Wie ich im Video sagte m├Âchte ich diese dann vermarkten.

Was ich mit dem Teil des Erl├Âses vor habe werde ich Euch dann noch mitteilen. Es ist was in Planung aber noch nicht Spruch reif.

Euer Vorteil ist aber: Ihr bekommt 5 % auf jedem Einkauf in meinem Shop.

Werde auch auf Euren Wunsch Euren Vornamen und das Alter auf die Postkarte mit eintragen.

Die Bilder sendet Ihr mit Bitte an:

eMail: info@markusboehm.net