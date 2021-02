Da auch gestern ein schöner sonniger Tag war hatten wir uns spontan entschlossen über die Rehberger Brücke in Oberhausen am Kanal entlang in Richtung Burg Vondern zu gehen. 8 Kilometer durch den teils noch unberührten Schnee zu stapfen war zwar schön aber auch recht anstrengend. Ich wurde aber mit vielen lohnenden winterlichen Motiven für meine Kamera belohnt.