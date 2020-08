Seit Montag, 17. August, läuft der Vorverkauf für die Spielzeit 2020/21 am Schauspiel Duisburg. Karten für alle Vorstellungen bis Ende Oktober 2020 sind auf www.theater-duisburg.de, unter Tel. 0203/283 62100 sowie an der Theaterkasse am Opernplatz erhältlich.

Schauspiel-Highlights im September und Oktober sind die Spielzeiteröffnung im Großen Haus mit dem Liederabend „Fucking Lonely“, die Premiere der Figurentheater-Koproduktion „Keller“, die Wiederaufnahme der Eigenproduktion „Antigone“ mit Roland Riebeling, der komplette „KLASSE“-Zyklus des Berliner Theaters Strahl sowie als prestigeträchtigstes Gastspiel das Stück „Panikherz“ des Berliner Ensembles.

„Wir freuen uns unheimlich auf die ersten Vorstellungen der neuen Spielzeit“, berichtet Schauspiel-Intendant Michael Steindl. „Um kurzfristig auf Änderungen der Corona-Sicherheitsbestimmungen reagieren zu können, haben wir uns entschieden, in der ersten Hälfte der Saison nur Karten bis zum jeweils nächsten Monat in den Verkauf zu geben. Reservierungen sind allerdings auch schon bis Ende Januar 2021 möglich.“

Zur Eröffnung der Spielzeit präsentiert das Schauspiel Duisburg am 5. September im Großen Haus eine der bislang größten Produktionen von Spieltrieb, dem Jugendclub am Theater Duisburg. „Fucking Lonely“ ist ein Liederabend zum Thema Einsamkeit, mit Songs von den Beatles, AnnenMayKantereit und vielen weiteren Interpreten.