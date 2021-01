Sie suchen in den Abendstunden oder sonn- beziehungsweise feiertags eine geöffnete Apotheke? Sie brauchen dringend einen Arzt und haben die zentrale Notdienstnummer nicht zur Hand? Im Lokalkompass Duisburg werden Sie fündig. Wir listen aktuell wichtige Notfallnummern auf. 

Apotheken

Samstag, 16. Januar:

Revier Apotheke, Heuserstr. 2, Stadtmitte, Tel. 0203/39346888; Apotheke Mattenklotz am Schwan OHG, Friedrich-Ebert-Str. 16, Walsum, Tel. 0203/400655; Rheinland-Apotheke OHG, Düsseldorfer Str. 111, Rumeln-Kaldenhausen, Tel. 02151/409935; Elefanten-Apotheke, Altenbrucher Damm 15, Buchholz, Tel. 0203/48800500.

Sonntag, 17. Januar:

Apotheke am Sonnenwall, Sonnenwall 10, Stadtmitte, Tel. 0203/22363; Neue Apotheke in Meiderich, Von-der-Mark-Str. 50, Meiderich, Tel. 0203/41044144; Flora-Apotheke, Kaiser-Friedrich-Str. 219, Röttgersbach, Tel. 0203/590523; Apotheke am Wanheimer Dreieck, Wanheimer Str. 620, Wanheim, Tel. 0203/709664.

Montag, 18. Januar:

Glocken-Apotheke, Mülheimer Str. 124, Neudorf, Tel. 0203/357537; Montan-Apotheke, Kaiser-Friedrich-Str. 39, Hamborn, Tel. 0203/402119; Forum-Apotheke, Atroper Str. 9, Rheinhausen (im Marktforum), Tel. 02065/676463; Anger-Apotheke, Raiffeisenstr. 103, Huckingen, Tel. 0203/781920.

Dienstag, 19. Januar:

Stern-Apotheke, Koloniestr. 104, Neudorf, Tel. 0203/354372; Apotheke am Friedrichsplatz, Fabrikstr. 53, Ruhrort, Tel. 0203/82753; Anker Apotheke, Bahnhofstr. 24, Meiderich, Tel. 0203/425150; Baerler Apotheke, Grafschafter Str. 32, Baerl, Tel. 02841/80480.

Mittwoch, 20. Januar:

Löwen-Apotheke, Königstr. 54, Stadtmitte, Tel. 0203/20091; Adler-Apotheke, Spichernstr. 38-42, Meiderich, Tel. 0203/442528; Apotheke Mattenklotz am Franz-Lenze-Platz OHG, Franz-Lenze-Platz 58, Walsum, Tel. 0203/471513; Sittardsberg-Apotheke, Sittardsberger Allee 12, Buchholz, Tel. 0203/700364.

Donnerstag, 21. Januar:

Malteser Apotheke im Hauptbahnhof, Portsmouthplatz 1, Stadtmitte, Tel. 0203/2988996; Herzog-Apotheke, Herzogstr. 83, Walsum, Tel. 0203/476484; Phoenix-Apotheke, Bismarckplatz 5, Homberg, Tel. 02066/20690; Hubertus-Apotheke, Angermunder Str. 11, Großenbaum, Tel. 0203/760810.

Freitag, 22. Januar:

Park-Apotheke, Friedrich-Wilhelm-Str. 45, Stadtmitte, Tel. 0203/27879; Ratingsee-Apotheke, Emmericher Str. 150C, Meiderich, Tel. 0203/429470; Apotheke Pollmann-Eck, Weseler Str. 20, Marxloh, Tel. 0203/404880; Süd-Apotheke, Mündelheimer Str. 17, Huckingen, Tel. 0203/781597.

Arzt

Ärztlicher Bereitschaftsdienst, Tel. 116 117

Zahnarzt

Zentraler Notrufdienst, Tel. 01805/986700

Sonderrufnummer der Stadt Duisburg für allgemeine Fragen zum Coronavirus:

Tel. 0203/940049

Telefonseelsorge

Tel. 0800-1110111

Tel. 0800-1110222