Eigentlich sollte nach dem Umbau des Privatkunden-Center Meiderich am 19. April eine Feier stattfinden mit Musik, Getränken und einer offiziellen Eröffnung auf dem großen Platz der Von-der-Mark-Straße. Die Coronasituation ließ die Umsetzung leider nicht zu und selbst das Musiktaxi durfte nicht in der Fußgängerzone für gute Laune sorgen.

So entschied sich die Sparkasse für eine Spendenaktion im Stadtteil. Das für die Feier angedachte Geld wurde an gemeinnützige Vereine vor Ort gespendet. Über 320 Bürger stimmten dabei selbst für ihren Meidericher Lieblingsverein ab und nahmen gleichzeitig an einer Verlosung teil. Die meisten Stimmen fielen auf folgende Siegervereine: Verein zur Förderung der sozialen Aufgaben in Obermeiderich, Meidericher Bürgerverein, MSV 02 Hockey, Meidericher Carneval Verein und Pro doMMo. Diese Vereine freuen sich nun über je 500 Euro.

Auch die drei Losgewinner nahmen ihre Preise (150 Euro Einkaufsgutschein, Traumzeitfestivalkarte und Riesenplüschmaus) freudig entgegen.

Am Donnerstag, 27. Mai, fand die Spendenübergabe mit Sparkassenchef Dr. Joachim Bonn sowie dem Leitungsteam des Privatkundencenter Meiderich Sabine Huthmacher und Andrea Zapatka statt. „Besonders hat mich die bunte Vielfalt der Gewinnervereine gefreut. Die hohe Beteiligung an dieser Aktion hat wieder einmal gezeigt, wie wichtig den Duisburgern das Vereinsleben ist, und das unterstützen wir besonders gern“, so Dr. Joachim Bonn.

Der Verein zur Förderung der sozialen Aufgaben investiert das Geld in das Gemeindezentrum in Obermeiderich, der Bürgerverein kann nun sein umfassendes Archiv ausbauen, die MSV-Hockeyfreunde freuen sich bald über zwei neue Tore, die Tanzgarde des MCV wird für ein Wochenende im Trainingslager unterstützt und Pro doMMo legt das Geld für eine neue Tür im Innenraum der evangelischen Kirche an. Alle Vereine danken ihren Fans und der Sparkasse für diese tolle Unterstützung.