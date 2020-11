Bei schönstem Herbstwetter gaben am Samstag die Straßenmusiker John Elburg und Lucky Luc, SaFra Four und Dennis Ophey zum Street Music Live in der Emmericher Innenstadt Kostproben ihres Könnens.

Die Veranstaltungsreihe ist auf sechs Termine zwischen September und Dezember ausgelegt. Die nächsten Termine sind geplant für den 21. November sowie 5. und 12. Dezember jeweils zwischen 10.00 und 13.00 Uhr.