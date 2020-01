Die Aussendung der Vrasselter Sternsinger findet am Samstag, dem 04.01.2020 um 9.30 Uhr in der St. Antonius Kirche in Vrasselt statt. Sie bringen den Segen Gottes und sammeln für Kinder Projekte im Libanon. Leider haben sich zu wenig Kinder gemeldet, um genug Gruppen zusammen zu stellen. Sollten bis ca. 16.00 Uhr keine Sternsinger da gewesen sein, besteht die Möglichkeit bis 17.00 Uhreine Spende im Pfarrheim abzugeben, oder mit entsprechendem Hinweis anschließend um 17.00 Uhr in der Abendmesse. Dank gilt Allen, die diese jährliche Aktion immer wieder unterstützen.