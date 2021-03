Der AfD Stadtverband Emmerich am Rhein hat zwei Eingaben zu den Ratssitzungen in der nächsten Woche eingereicht. In der ersten Eingabe möchte die Alternative für Deutschland vor Ort, Theateraufführungen in polnischer und niederländischer Sprache in das Kulturprogramm für die folgende Spielzeit aufgenommen wissen. Die Begründung ist, dass mittlerweile mehr als 2500 polnischsprechende Menschen und bis zu 3700 Menschen mit niederländischer Herkunft ihre Heimat in der Hansestadt gefunden haben. Das Programm des örtlichen Theater soll daher um fremdsprachlich Darbietungen erweitert werden. In Zusammenarbeit mit dem Integrationsrat könnte ein neues Kulturangebot in Emmerich entstehen.

>

Die zweite Eingabe der AfD trägt den Namen Aktionstag "Kommunale Demokratie". Die Bürger*innen und den Schüler*innen in Emmerich soll die Möglichkeit gegeben werden die Menschen in der Verwaltung, die handelnden Parteien und Personen des Rates, den Seniorenrat und den Integrationsrat kennenzulernen. Im Rahmen eines "Tags der Offenen Tür" im Rathaus besteht die Möglichkeit den Bürger die "Kommunale Demokratie" vorzustellen und näher zu bringen. In der AfD Eingabe heißt es: Die Bürger werden angeregt Verbände und Vereine zu fördern, da sie als Mitglieder einer gelebten Stadtgesellschaft wahrgenommen werden. Hierbei unterstützen sie die gewählten

Vertreter*innen und die Verwaltung dabei für ein tolerantes, friedensstiftendes und weltoffenes Emmerich am Rhein zu werben.

Die Mitglieder des AfD Stadtverband werben darum, dass nicht wie in der Vergangenheit geschehen, Eingaben der Alternative für Deutschland an den Rat der Stadt Emmerich am Rhein ohne eine Sachdiskussion in den Ausschüssen, von der Mehrheit der Ratsmitglieder im Stadtrat pauschal abgelehnt werden.