Die Landratskandidatin Silke Gorißen, der Bürgermeisterkandidat für Emmerich, Dr. Matthias Reintjes, Kreistagsmitglied Freddy Heinzel und der CDU-Kreisvorsitzende Dr. Günther Bergmann besuchten nun die Kulturscheune am Schlösschen Borghees in Emmerich am Rhein.

Im Austausch zwischen den Politikern und Vertretern des Fördervereins ging es um den aktuellen Stand des Umbaus des ehemaligen Pferdestalls zu einer barrierefreien Kulturscheune. Der Förderverein Schlösschen Borghees e.V. plant und arbeitet schon seit Jahren an der Umsetzung einer Kleinkunstbühne mit festem Figurentheater und flexiblen Podium. Das Projekt möchte die Vergangenheit nutzen, um kulturelle Zukunft zu gestalten und einen Ort des Austausches zu schaffen.

Finanziert wurde das Projekt aus zahlreichen Spenden Emmericher Bürger, Vereinen, Banken und Firmen sowie Zuwendungen der NRW-Stiftung und des Landes NRW.

Reintjes und Gorißen betonten zum Abschluss: „Das Schlösschen Borghees bietet mit der Kulturscheune einen wichtigen Beitrag für unsere Heimat und zeigt, wie aus einer Idee und ehrenamtlichem Engagement ein wunderschönes Projekt mit großer Bedeutung für den ganzen Kreis Kleve werden kann.“