„Die Emmericher SPD trifft sich seit vielen Jahren am 1. Mai zum politischen Frühschoppen im Bistro an der Rheinpromenade. Dieses Jahr ist alles anders“, erläutert die Vorsitzende des SPD-Ortsvereins Emmerich, Meike Schnake-Rupp.

„Da eine Versammlung ausgeschlossen ist, mussten wir neue Wege gehen und haben ein kurzes Video gedreht, das am 01. Mai auf Youtube zu sehen sein wird“, ergänzt der Geschäftsführer des Ortsvereins Dieter Baars.

Vier Statements wurden zu einer Videobotschaft zusammengeführt und unterstreichen so die Wichtigkeit und Bedeutung des Themengebietes Arbeit für die Emmericher SPD und verdeutlichen die Verbundenheit mit den Gewerkschaften. Dabei sprechen drei Redner und eine Rednerin zu unterschiedlichen Bereichen des Themas Arbeit. Den Anfang macht Bürgermeister Peter Hinze mit einem Statement zum Thema „Gute Arbeit in Emmerich“. Ihm schließt sich der gemeinsame Landratskandidat für den Kreis Kleve von SPD, FDP, Bündnis90/Die Grünen und Freie Wähler im Kreis Kleve, der Bedburg-Hauer Bürgermeister Peter Driessen an. In seinem Beitrag geht es um die in diesen Tagen besonders wichtige „Arbeit im Gesundheitssystem“. Zur Bedeutung des Themas Kurzarbeit spricht dann das Emmericher SPD-Kreistagsmitglied Thorsten Rupp und abschließend thematisiert die Emmericher SPD-Fraktionsvorsitzende Andrea Schaffeld das Problem Leiharbeit und Arbeitsmigration.

Das Video der Emmericher SPD zum diesjährigen Tag der Arbeit ist am 01. Mai 2020 ab 11.00 Uhr online und auf Youtube zu sehen.

Hier ist der Link zum Film -----> https://youtu.be/v2TQcItS8pk

„Das selbstgedrehte Video ist der Versuch liebgewonnene Traditionen in diesen herausfordernden Zeiten digital für interessierte Bürgerinnen und Bürger und unsere Mitglieder fortzuführen. Wir freuen uns über Anregungen und Likes ebenso wie über Kritik und Lob, denn wir wollen diese digitale Form der politischen Botschaften in den nächsten Wochen weiter fortsetzen“, kündigt Meike Schnake-Rupp abschließend an.