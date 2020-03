Jetzt ist in Bocholt ein erster Fall mit dem Coronavirus aufgetaucht. Der Kreis Borken gibt allerdings keine Empfehlungen heraus, große Veranstaltungen abzusagen. Ganz anders sieht das der Kreis Kleve. Von dort gab es folgende Pressemitteilung: Generell ist die Ansteckungsgefahr höher, wenn viele Menschen zusammenkommen. Dies ist zum Beispiel bei Veranstaltungen der Fall. Zum Schutz vor der Verbreitung von Infektionen, empfiehlt das Kreisgesundheitsamt den Veranstaltern im Kreis Kleve die Absage von Veranstaltungen, bei denen zahlreiche Teilnehmer zu erwarten sind.

In Rees hingegen finden die in naher Zukunft geplanten Veranstaltungen hingegen statt. Aus dem Pressebüro kam dazu folgende Meldung: Aufgrund vielfacher Nachfrage bestätige ich hiermit, dass seitens der Stadt Rees nach derzeitigem Stand keine Veranstaltungen abgesagt werden. Dies gilt insbesondere für das Kindertheaterstück „Die Bremer Stadtmusikanten“ am Samstag, 07.03.2020 um 16 Uhr im Bürgerhaus Rees sowie die Job4U? Lehrstellenarena am Dienstag, 10.03.2020 von 17.30 bis 19.30 Uhr ebenfalls im Bürgerhaus Rees