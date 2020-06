Der Geldautomat in Unterfrintrop kommt jetzt doch weg!

Nachdem es zunächst Signale der Sparkasse Essen gab, dass der geschlossene Geldautomat in „Unterfrintrop“ in jedem Fall nach seinem technischen Update wieder eröffnet wird, soll er jetzt endgültig abgebaut werden

Diese in Wirklichkeit wirtschaftliche Entscheidung muss man einmal im größeren Zusammenhang reflektieren. Die Kanzlerin schwörte einen Eid, für gleiche/ähnliche Lebensverhältnisse in Deutschland zu sorgen. Das trifft für das überschuldete Armenhaus der Republik, das Ruhrgebiet, ehedem nicht zu und, wie uns gerade und aktuell gezeigt wird, verschwinden selbst Traditions- und Stammhäuser wie Karstadt/Kaufhof, wenn die Kaufkraft fehlt und viel zu viele Menschen von Transferleistungen leben oder von mehreren schlecht bezahlten Halbtagsjobs oder pseudo-selbständig sind.

Da, wo es sich nicht lohnt, da wird Infrastruktur und das Angebot zurückgefahren .Wer es sich dann leisten kann, der zieht aus diesem erkennbar „absterbenden“ Umfeld weg und zwar dahin, wo das Leben prosperiert. Hier steigen dann die Mieten noch schneller und die Ärmeren aus diesen Wohngebieten, die ziehen dann in den Leerstand, wo es noch nicht einmal mehr Geldautomaten gibt.

Im Ergebnis werden so die sozialen Schichten immer mehr auch räumlich voneinander getrennt und Solidarität ist irgendwann nicht einmal mehr erwartbar. Aber Vorsicht, ihr da draußen auf euren „Wohlstandsinseln“, wo ihr den radikalen und schleichenden Wohlstandsverlust nicht unmittelbar spürt, denn man kann ja immer noch in den Schadow Arkaden in Düsseldorf einkaufen. Eure Wohlstandsinseln werden täglich kleiner.

Liebe Ruhris, wählt solidarisch und lasst uns für gleiche Lebensverhältnisse und Chancen kämpfen: im Bund, in den Ländern und nördlich und südlich der A 40 und in Unter- und Oberfrintrop.

Eure SPD Frintrop