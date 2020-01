In ihren Räumen an der Unterstraße 67 bietet die AWO Frintrop neue Kurse in den Bereichen Sprache, Gymnastik und Tiefenentspannung an. Die Klangreise zur Stressreduktion und Tiefenentspannung ist neu im Programm. Der Kurs startet am Mittwoch, 22. Januar, 19 Uhr. Fünf Abende sind geplant, die Kosten belaufen sich auf 35 Euro.

Jeweils donnerstags um 17 bzw. 18 Uhr stehen an der Unterstraße Thai-Chi und Qi-Gong auf dem Plan. Kursstart ist am 16. Januar, die 10 Übungseinheiten in jedem Bereich kosten 45 Euro.

Englisch (für Anfänger) und Spanisch (leichte Vorkenntnisse) können mittwochs in den Räumen der Frintroper AWO erlernt werden. Beide Kurse beginnen am Mittwoch, 22. Januar. Die jeweils 10 Seminartage (2 Stunden) kosten 50 Euro.

Anmeldungen zu den neuen Kursen nimmt Krimhild Jeschek telefonisch unter 0201/ 69 97 87 oder 607751 entgegen. Sie ist dort jeweils ab 11 Uhr erreichbar.