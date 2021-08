Die Streetballer treffen sich am Donnerstag auf der Gesamtschule Bockmühle

Nach dem gelungenen Auftakt der NRW 3x3 Tour in Oberhausen ist die Gesamtschule Bockmühle der zweite Stopp bei der aktuellen Streetbasketball Tour quer durch NRW. Geplant war das Event ja bereits im letzten Jahr, doch es musste wegen der Pandemie verschoben werden. Der Spielort Essen ist schon seit dem ersten Tag der NRW-Tour immer wieder ein erfolgreicher Spielort. War es zunächst noch der Kennedyplatz, so hat sich jetzt die Gesamtschule Bockmühle etabliert und bereits für Tourrekorde gesorgt. So wurden auf der 20.Tour 168 startende Teams erreicht und 2015 waren 110 Teams alleine aus den Essener Schulen am Start.

Diesmal darf man wohl keinen neuen Rekord erwarten, viel wichtiger für alle Kinder und Jugendlichen war es, dass die NRW 3x3 Tour überhaupt stattfinden konnte. „Gerade die Kinder und Jugendlichen waren lange vom gemeinschaftlichen Sport ausgeschlossen. Für uns ist es eine große Freude, dass die Tour jetzt nach den Sommerferien starten darf und alle wieder zusammen mit viel Spaß Basketball spielen können. Ich als Essener Basketballer freue mich natürlich besonders, dass wir mit der Gesamtschule Bockmühle mit seinem Helferteam aus Lehrern und Schüler/innen einen so tollen Spielort haben“, so Dr. Stefan Becker, Vizepräsident des WBV und Essener Basketballer.

Auch die Gesamtschule mit Organisator Tino Theissen ist bereit: „Wir sind für Donnerstag bereit und freuen uns nach einem Jahr Pause auf die Teams und dass wir wieder zusammen spielen können.“

Selbstverständlich gelten an Veranstaltungstagen die dann für den Standort aktuell gültigen Corona-Bestimmungen für Zuschauer und Spieler gleichermaßen. „Wir lassen an den Spieltagen nur vollständig registrierte Teilnehmer zu, die uns einen negativen Corona-Test (Antigen-Schnelltest nicht älter als 48 Stunden) oder eine Impf- oder Genesenenbescheinigung vorlegen. Schüler*innen ab 15 Jahre, die im Rahmen des Sportunterrichts oder außerunterrichtlichem Schulsport teilnehmen, können statt negativen Corona-Test einen gültigen Schülerausweis vorlegen“, so Tourchef Georg Kleine.

Im 27. Jahr ihres Bestehens findet die Tour im neuen Gewand statt: neuer Tour-Name, neues Logo, neuer Zeitpunkt, neue Regeln, neue Korbanlagen, neue Musikanlage, neue Zeitmessuhr und ein offiziell zugelassener neuer FIBA-3x3-Center-Court. Die Corona-bedingte Pause im vergangenen Jahr wurde sinnvoll genutzt, um die Tour zu modernisieren und an die seit diesem Jahr olympische Disziplin 3x3 anzupassen. Am Wochenende wird jetzt auch am gleichen Standort gespielt.

In 9 Altersklassen wird von Montags bis Samstags nach offiziellen 3×3 Regeln mit Courtwatchern auf unseren 12 Courts mit den neuen Korbanalagen gespielt. Sonntags heißt es dann offiziell 3x3 und es wird nach FIBA Richtlinien mit Schiedsrichtern und unserem neuen Centercourt in den Altersklassen U18 m/w sowie die Senioren Damen/Herren gespielt.

Das Sportereignis NRW 3x3 Tour wird vom Westdeutschen Basketball-Verband (WBV) organisiert und durch die Trägergemeinschaft der Staatskanzlei Nordrhein-Westfalen, dem Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration des Landes Nordrhein-Westfalen, den AOK-Landesverbänden NORDWEST und Rheinland/Hamburg, dem Landessportbund NRW sowie dem Westdeutschen Basketball-Verband finanziert.

Unsere Jahrgänge

Jahrgang 2011 und jünger (offene Klasse U10)*

Jahrgang 2009 und jünger (offene Klasse U12)*

Mädchen Jahrgang 2007 und jünger (U14w)

Mädchen Jahrgang 2005 und jünger (U16w)

Mädchen/ Damen ab 16

Mixed ab 16**

Jungen Jahrgang 2007 und jünger (U14m)

Jungen Jahrgang 2005 und jünger (U16m)

Jungen/ Herren ab 16

* = auf Korbhöhe 2,60m

** = eine Spielerin immer auf dem Feld

Ort Datum Platz Spielbeginn

Oberhausen 22.08.21 BERO Zentrum 12:00 106 Teams

NRW 3x3 Tour und NRW 3x3 Fiba

Essen 26.08.21 Gesamtschule Bockmühle 14:00

NRW 3x3 Tour

Hagen 28.08.21 Sport- und Freizeitanlage Hagen-Haspe 12:00

NRW 3x3 Tour

Hagen 29.08.21 Sport- und Freizeitanlage Hagen-Haspe 12:00

NRW 3x3 Fiba

Heiligenhaus 01.09.21 Immanuel-Kant-Gymnasium 14:00

NRW 3x3 Tour

Bielefeld 04.09.21 Sportanlagen Martin-Niemöller Gesamtschule 12:00

NRW 3x3 Tour

Bielefeld 05.09.21 Sportanlagen Martin-Niemöller Gesamtschule 12:00

NRW 3x3 Fiba

Lippstadt 06.09.21 Edith-Stein-Realschule 14:00

NRW 3x3 Tour

Krefeld 07.09.21 Ricarda-Huch-Gymnasium 14:00

NRW 3x3 Tour

Pulheim 08.09.21 "Kultur- und Medienzentrum(Vorplatz Dr.-Hans-Köster-Saal)" 14:00

NRW 3x3 Tour

Bochum 09.09.21 Schulzentrum Gerthe 14:00

NRW 3x3 Tour

"Finale

Recklinghausen" 11.09.21 Campus Vest 12:00

NRW 3x3 Tour und NRW 3x3 Fiba