Dem VC Allbau Essen gelingt die nächste Überraschung. Im Heimspiel gegen DSHS SnowTrex Köln holte das Team von Marcel Werzinger beide Punkte. 3:2 (18:25, 23:25, 25:17, 25:15, 15:13) hieß es am Ende nach spannender Tiebreak-Entscheidung in der Sporthalle Bergeborbeck.

Stralsund, Leverkusen, Borken, Köln - gegen vier der fünf Spitzenmannschaften der 2. Volleyball Bundesliga Nord konnten die Essener Volleyballerinnen daheim punkten. Drei dieser Spiele sogar gewinnen.

Zu viele Fehler auf Essener Seite

Der erste Satz wurde nach der ersten technischen Auszeit zu einer klaren Angelegenheit für die Gäste. Zu viele leichte Eigenfehler führten zu zwei fünf Punkte Serien der Kölner, die den ersten von sechs Satzbällen zum 18:25 verwandelten.

Ein komplett anderes Spiel sahen die Zuschauer in der Sporthalle Bergeborbeck im zweiten Durchgang. Mutig kämpfte sich der Aufsteiger in die Partie und konnte sich Punkt für Punkt absetzen. Kaum zu glauben, aber wahr, dass der VC Allbau Essen eine 19:13 Führung noch aus der Hand gegeben hat und den Satz mit 23:25 verlor.

Gastgeber holen sich vierten Satz

Es schien ein Weckruf gewesen zu sein. Über die Zwischenstände 12:6, 16:7 und 22:11 ließ man den Gästen im dritten Durchgang wenig Platz für das eigene Spiel 25:17. Ähnlicher Verlauf im vierten Satz. Die Gäste konnten den Satz etwas länger offen gestalten, ehe sich die Essener Volleyballerinnen erneut deutlich mit 20:13 absetzten. Mit 25:15 ging auch dieser Durchgang an die Gastgeber.

Der Tie-Break war bis zum Seitenwechsel ausgeglichen. Eine starke Blockarbeit ebnete den Weg zum Sieg und so ging der VC Allbau Essen mit 15:13 knapp, aber verdient als Sieger vom Feld.

Kommendes Wochenende dürfen die Essener Volleyballerinnen wieder auswärts ran. Am Sonntag, 26. Januar, um 16 Uhr ist die Mannschaft um Libera Gianna Castiglione beim Tabellenneunten in Bad Laer zu Gast. Spannung garantiert die Tabellensituation, denn nur ein Punkt trennt beide Mannschaften.