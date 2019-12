Das Wichtigste zur Weihnachtszeit sind kein Geld und keine großen Gaben.

Das größte Glück an den Weihnachtsfeiertagen ist, die eigene Familie gesund in seinem Heim zu haben.

Drum feiert schön in Frieden, Besinnlichkeit und Harmonie,

denn von einem anderen Menschen bedingungslos geliebt zu werden,das ist der Weihnacht wahre Magie! ❤ Euch Lieben eine Frohe Weihnachten ❤