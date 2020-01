Anlässlich der Bürgerfragen und etlicher kritischer Hinweise zum Bauvorhaben Am Stammensberg/Ringstraße appelliert die Tierschutzpartei Essen an das Stadtplanungsamt, die Anliegen der Bürgerschaft mit der entsprechenden Ernsthaftigkeit zu würdigen und nicht mit einem Federstrich abzutun. "Aus der Kettwiger Bürgerschaft sind seriöse und wichtige Hinweise gerade auch zu den Themen Infrastruktur, Zufahrt zur Ringstraße oder auch Stellplatzsituation gekommen, die beachtenswert sind," so Ratsfrau Elisabeth Maria van Heesch, Ratsfraktion Tierschutz/SLB im Rat der Stadt Essen.

Prüfung auf Relevanz Erhalt Freifläche für Stadtklima

"Für die Tierschutzpartei Essen ist es unabdingbar, dass vor dem Beschluss von Bauvorhaben die Bedeutung des Erhaltes einer bisherigen Grün- oder Brachfläche, das Ob und Wie der Bebauung für das Stadtklima eingehend und nachhaltig geprüft wird," betont Simone Trauten-Malek, Kreisvorstand der Tierschutzpartei Essen.

Stadtklima und Baulückenkataster: Lückenschließung vor Zupflastern von Freiflächen

Die Ratsfraktion Tierschutz/SLB setzt seit langem auf die Prüfung der Stadtklimarelevanz von Bauvorhaben vor einer Entscheidung der Politik zu Projekten. "Unser Antrag im Rat der Stadt Essen auf Erstellung eines Baulückenkatasters für das gesamte Stadtgebiet einschliesslich der jeweiligen Prüfung der Bedeutung einer Bebauung für das Stadtklima wurde vom Stadtrat in der Novembersitzung 2019 abgelehnt. Leider stimmten auch die Grünen gegen diesen wichtigen Antrag," erläutert Elisabeth Maria van Heesch, planungspolitische Sprecherin der Ratsfraktion Tierschutz/SLB.

Tierschutzpartei: Kommunalwahl ist Klimawahl - das Stadtklima der Zukunft entscheidet sich Tag für Tag, bei jeder Entscheidung der Politik insbesondere im Baubereich

#Kommunalwahl 13. September 2020

#Partei Mensch Umwelt Tierschutz - Tierschutzpartei

SpitzenkandidatInnen:

Ratsfrau Elisabeth Maria van Heesch, Heidhausen

und Simone Trauten-Malek, Werden