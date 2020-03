Die Facebookgruppe Wenn du in Kettwig aufgewachsen bist, dann …

ändert ab sofort seine Gruppenregelung für den Bereich Werbung und öffnet dafür die Gruppe für die jetzige Corona Krise für alle Einzelhandel für Lebensmittel, Wochenmärkte, Abhol- und Lieferdienste, Getränkemärkte, Apotheken, Sanitätshäuser, Drogerien, Tankstellen, Banken und Sparkassen, Poststellen, Frisöre, Reinigungen, Waschsalons, der Zeitungsverkauf, Bau-, Gartenbau- und Tierbedarfsmärkte und der Großhandel und sonstige Kettwiger Anbieter

Werbung und Angebote sind in der Gruppe erlaubt und gewünscht

Somit wird sichergestellt, dass sich ein großer Teil von Kettwigs Bürgern jederzeit Online informieren können, was in Kettwig angeboten wird- ob zum Einkauf, Online oder zum Anliefern



In der Zeit der Corona Krise wird die Gruppe auch auf Öffentlich gestellt .

Wir hoffen damit ein wenig Hilfe in der Krise beitragen zu können.

Bleibt achtsam und geduldig,

UND HOFFENTLICH GESUND

Administrator

Andreas Bauer