Tusem Essen 2 mit Niederlage beim DJK Adler Frintrop 3 mit 71:45

Die zweite Mannschaft des Tusem sendete zwar wie schon bereits in den letzten Spielen gegen die starken Gegner in der 1. Kreisliga, auch gegen die Frintroper einige Lebenszeichen aber zu einem echten Erfolgserlebnis reichte es dennoch nicht.

Das klare Ergebnis spiegelt die Überlegenheit der Adler schon korrekt wieder, doch hatte der Tusem gute Phasen im Spiel - speziell im 1. und 3. Viertel – diese konnten knapp und eng gestaltet werden.

Licht und Schatten in der ersten Hälfte

Überraschend gute offensive Aktionen durch den Tusem gab es im ersten Viertel zu bestaunen, den Abschnitt entschied der Gastgeber aber für sich, da die Tusemer es nicht schafften defensiv mit der gleichen Effizienz aufzutreten.

Die erfahrene und eingespielte Frintroper Truppe konnte vor allem mit der für sie typischen Mischung aus geduldigem Aufbau und effizientem Shooting punkten.

So kam es, dass der Tusem zur Halbzeit mit einer zweistelliger Punkte-Differenz gegen sich in die Kabine ging.

Aufbäumen im 3. Viertel – Klare Sache im letzten Viertel

Hälfte zwei begann für den Tusem vielversprechend. Plötzlich konnte man den Gegner defensiv kontrollieren und sicherte sich den einen oder anderen Defensiv-Rebound. Ungewöhnlich wenig Punkte machte DJK Adler in diesem Abschnitt nämlich nur 11 – defensiv eine gute Leistung durch den Tusem.

Doch es war offensiv nicht genug Feuerkraft vorhanden, um ein echtes Comeback zu starten und so blieb man selber bei 10 Punkten und ging mit einem quasi unveränderten Punkteabstand in den letzten Abschnitt.

Hier ging dem Tusem vollständig die Puste aus und das Endergebnis gestaltete sich dann doch deutlich.

Somit ist die zweite Mannschaft des Tusem noch immer auf der Jagd nach ersten Erfolgserlebnissen in dieser Kreisliga-Saison. Die teils guten Phasen in diesem Spiel machen Hoffnung, dass diese möglich sind.

Die Stimmung und der Teamgeist in der Mannschaft sind intakt und man freut sich auf die nächsten Aufgaben und Herausforderungen.

Next Stop: Heimspiel gegen TVG Steele

Die nächste harte Nuss gilt es im Spiel gegen den TVG Steele zu knacken. Das Spiel findet am 06.03.2020 (Fr.) um 20 Uhr in eigener Halle an der Grundschule Viktoriastraße statt.

Essen, 21.02.2020 - YSA