Laut einigen Studien, beispielsweise einer von Volvo, sind rote Autos am meisten an Unfällen beteiligt. Wenn ich bedenke, dass mein erster Wagen - ein VW Käfer 1302 in weiß - nie eine Schramme abbekommen hat, dagegen mein zweiter - ein Manta A knallrot mit Fuchsschwanz - andauernd in der Werkstatt stand, muss etwas an der Studie dran sein. Denn alle meine anderen Fahrzeuge waren bis auf einen, der blau gewesen ist, allesamt schwarz und unfallfrei.

Was stimmt also an roten Fahrzeugen nicht?

Laut einer britischen Studie, bei der über 1100 Auto-Halter nach Vogelkot-Verschmutzungen befragt wurden, werden rote Autos übermäßig häufig Opfer von der Attacke aus der Luft. Auch das kann ich bestätigen, mein roter Manta war permanent zugeschissen.

Es kursiert das Gerücht, dass rote Autos häufiger von der Polizei angehalten werden, aber stimmt das auch?

Wenn ich darüber nachdenke, kann ich auch das bejahen. Ich bin mir nicht sicher, ob es hierzu auch Statistiken gibt, aber meine wenigen Polizeikontrollen hatt ich fast alle mit dem roten Manta.