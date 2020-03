Die Heisinger Bürgerinnen und Bürger haben jetzt ein zusätzliches Angebot, um ihrer Leselust zu frönen. Im Bereich des kleinen Kreisverkehres zwischen Kreuzstraße und Bahnhofstraße ist ein neuer Bücherschrank aufgestellt worden und wird auch schon genutzt.

Der Bücherschrank geht auf eine Initiative der Bezirksvertretung Ruhrhalbinsel zurück, die jeden Stadtteil mit einem Bücherschrank ausstatten möchte, um so zusätzlich zum Lesen anzuregen.

"In Kupferdreh wird der vom Konzern 'eon' gesponserte Bücherschrank bereits sehr gut angenommen, und wir gehen davon aus, dass auch in Heisingen die Bürger und Bürgerinnen dieses Angebot nutzen werden und fleißig Bücher tauschen und lesen", so der Kulturbeauftragte Wilhelm Kohlmann.

Engagement der BV VIII

Die Bücherschränke dienen dem Austausch von Büchern und nicht der Entsorgung von Literatur. Deshalb sorgen Bücherschrankpaten dafür, dass eine bestimmte Struktur und Ordnung eingehalten wird und man den ganzen Tag, ohne Einschränkungen auf Literatur zugreifen kann. Diesen Bürgern gilt der besondere Dank der BV für ihr Engagement, denn ohne diesen Einsatz liefen solche Aktionen sicher schnell ins Leere.

Als nächster Stadtteil soll Überruhr mit einem Bücherschrank bedacht werden. Die Haushaltsmittel dafür hat die Bezirksvertretung schon im Etat des Jahres 2020 eingestellt und hofft, dass die Umsetzung auch noch in diesem Jahr erfolgen kann.

Hygieneregeln beachten

"Leider konnte der Bücherschrank in Heisingen nicht auf angemessene Weise eingeweiht werden. Die Corona Krise hat das verhindert, und die Gesundheit hat auch hier den Vorrang. Aber wir werden sicher noch Gelegenheit finden, die Einweihung nachzuholen", so Wilhelm Kohlmann.

"Gleichermaßen bitte ich alle Nutzer des Bücherschrankes um die Einhaltung der bekannten Hygieneregeln. Neueste, aber noch nicht gesicherte Untersuchungen zeigen, dass nach starker Kontamination das Coronavirus auf Karton bis 24 Stunden und auf Edelstahl und Plastik bis zu 2 bis 3 Tagen infektiös bleiben kann. Also, lieber Vorsicht walten lassen, aber sich die Leselust nicht verleiden lassen."