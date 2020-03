Irgendwann...

...wenn nicht JETZT...so nötig wie sinnvoll...

Manchmal stösst man beim Stöbern in Kalendern auf so passende Sprüche, als wären sie für gerade diese Corona-Zeit gemacht.

Jedenfalls mir ging dabei so manches durch den Kopf...jetzt - wo zu Hause die Lieben fehlen...keine Umarmung...kein schnelles Drücken...nur Telefonate o.ä. ....gute Gespräche unter Freunden...Treffen im Verein...Kirchgang...und und und...all das und noch mehr vermissen wir...unseren normalen Alltag...aber wer möchte nach den Bildern in Krankenhäusern, Notaufnahmen usw. noch darüber jammern...damit wir aus der Pandemie einigermaßen rauskommen....auch wir Nichtarbeitende müssen genauso unseren Beitrag leisten... wenigstens vernünftig sein...und unseren Kindern, die sich um uns sorgen, immer mit Liebe und Verständnis , mit einem offenen Ohr, Geduld für IHRE Nöte und Sorgen in diesen Zeiten begegnen. Bleibt gesund!