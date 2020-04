Die Arbeiten für den Kreisverkehr in Burgaltendorf am Knotenpunkt Alte Hauptstraße/Laurastraße/Deipenbecktal sind im Gange. Hauptziel ist die Verbesserung der Verkehrssituation vor Ort im Einklang mit einem optisch-ansprechenderem Ortsbild.



Doch wie werden die verschiedenen Bauphasen sich gestalten? Wie wird der Kreisverkehr nach der Fertigstellung aussschauen? Diese und viele andere Fragen sollen bei einem Informationstermin mit der Fachverwaltung und den beteiligten Baufirmen sobald wie möglich nach der aktuellen Kontaktsperre beantwortet werden. Veranstaltungsort soll die Gaststätte "Im Stiefel" sein.

Die Gestaltung des "Burg-Kreisels", so wurde der neue Kreisverkehr von Bezirksbürgermeister Manfred Kuhmichel liebevoll benannt, liegt schon seit längerem fest.

Skulptur gesponsort von der Geno Bank

Fakt ist: Burgaltendorf bekommt quasi eine zweite Burg. Denn die Mitte des Kreisverkehrs wird eine große Skulptur zieren, gesponsort von der Geno Bank Essen. Diese Stahlkonstruktion bildet die Konturen der Burgruine nach - mit Beleuchtung der Zinnen. Der Entwurf der Skulptur stammt von Architektin Gudula Be-Pechold. Sie hat bereits die Cortenstahl-Bäume an der Fassade des REWE-Gebäudes im Burgaltendorfer Unterdorf künstlerisch gestaltet.

Das gesamte Verkehrsbauwerk wird insgesamt einen Durchmesser von 26 Metern haben.

Anstelle der Ampeln erhält jede der vier Zufahrtsstraßen einen Zebrastreifen, Mölleney- und Alte Haupstraße erhalten jeweils Fahrbahnteiler. Einstimmig unterstützt wird das Burgaltendorfer Projekt durch die BV VIII (Ruhrhalbinsel). Dafür, dass die Finanzierung des Kreisverkehrs im Haushalt der Stadt Essen angenommen wurde, hatte sich im Vorfeld Ratsfrau Walburga Isenmann (CDU) eingesetzt.

Beatrix von Lauff